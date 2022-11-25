Специалисты Белоярской АЭС улучшили метод очистки жидкометаллического теплоносителя реакторной установки энергоблока №3 с реактором на быстрых нейтронах (БН-600) - натрия.

Они дополнили существующую программу очистки, добавив в неё новые операции и частично изменив температуры разогрева теплоносителя для повышения эффективности очистки. Это позволило на неделю сократить время очистки натрия после замены модулей парогенератора при сохранении высокого качества очистки.

Очистка натрия от примесей осуществляется специальными фильтр-ловушками. Принцип очистки сохранился прежним: он заключается в охлаждении натрия до температуры, при которой происходит кристаллизация примесей и вылавливании выпавших кристаллов примесей в зонах фильтрации ловушек.

Усовершенствованный метод позволит ещё эффективнее очищать натрий после замены модулей парогенераторов, которая проводится для продления срока надёжной и безопасной эксплуатации БН-600. Он уже был использован во время прошедшего планово-предупредительного ремонта, в ходе которого прошла замена восьми испарительных модулей парогенератора. Результаты работы будут использоваться и в следующих планово-предупредительных ремонтах энергоблока в 2023-2024 годах, когда будут заменяться ещё 16 таких модулей.

Дополненная программа описывает изменения на трех этапах очистки натрия второго контура: перед пуском энергоблока, в период пуска и при работе реакторной установки на номинальных параметрах. Для разработки измененной программы инженеры реакторного цеха и отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации проанализировали аналогичные работы в 2007-2009 годах, спланировали порядок операций по вводу парогенератора в работу и стратегию последующей очистки натрия. По итогам этой работы были приняты меры для увеличения растворимости примесей в натрии и последующей его более эффективной очистке. Одним из таких решений стало увеличение температуры натрия 2-го контура 5ПГ до 320 градусов.

«От качества теплоносителя (натрия) напрямую зависит надежная работа оборудования энергоблоков с реактором на быстрых нейтронах. Поэтому усовершенствованная технология его очистки поможет не только снизить сроки и объем работ, но и повысить срок службы работы оборудования и безопасность энергоблока в целом, обеспечив жителей уральского региона бесперебойным тепло- и электроснабжением», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Реакторные установки на быстрых нейтронах (БН) используют в качестве теплоносителя жидкий металл - натрий. Общий объём металла составляет около 2 тыс. кубических метров. Он должен обладать высокой степенью чистоты и не содержать никаких примесей.

Источник: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС