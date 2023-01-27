Правительство продолжает работу по цифровизации строительной отрасли. Это одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, которое реализуется Минстроем.

«Создание единой цифровой системы координат даст отрасли сокращение сроков строительства на 20% и оптимизацию расходов на закупки до 15%. Уже сегодня по отдельным объектам срок согласования и подписания документов сократился в пять-шесть раз, что отражается и на продолжительности всего инвестиционно-строительного цикла. В целом с помощью цифровых инструментов срок строительства сокращается до 10%, – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. – Важно и то, что руководство регионов получит возможность мониторинга строительства своих объектов в формате “одного окна” и в режиме реального времени».

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что высокий приоритет для стройкомплекса представляют возможности для интеграции систем в рамках единой цифровой вертикали на базе технологий информационного моделирования.

«Ключевым элементом цифровой вертикали является ГИСОГД РФ. Это единая информационная система обеспечения градостроительной деятельности для всех субъектов Российской Федерации. Интеграция региональных градостроительных информационных систем с ГИСОГД РФ позволит консолидировать данные об объектах строительства на всех этапах их жизненного цикла. Внедрение цифровых подходов и решений поможет увеличить производительность строительного комплекса, обеспечить прозрачность информации об ОКС [объектах капитального строительства] и создание единой точки доступа к достоверной информации о состоянии градостроительной сферы», – сказал глава Минстроя.

Ирек Файзуллин привёл пример внедрения комплексного цифрового решения в строительстве – международный медицинский кластер, в ходе проектирования и строительства которого применяются технологии информационного моделирования, создаются цифровые двойники зданий, которые позволят обеспечить умную эксплуатацию объектов.

Марат Хуснуллин сказал, что сегодня мероприятия по развитию цифровой вертикали стройкомплекса реализуются в 15 пилотных регионах и ещё 25 регионов планируют присоединиться к работе по данному направлению в ближайшее время. По его словам, эти субъекты в том числе ориентируются на опыт Москвы, где впервые начала выстраиваться цифровая вертикаль IT-решений на всех этапах жизненного цикла объекта – от проектирования до строительства и эксплуатации. В Москве внедрена и пилотируется в регионах информационная система управления строительством, которая переводит весь документооборот в юридически значимый цифровой вид, создавая единое пространство для коммуникации всех участников строительства.

В течение 2022 года в пилотных регионах шло тестирование комплексного подхода для определения форматов и стандартов взаимодействия. По словам вице-премьера, наибольшую активность в реализации пилотного проекта проявили Красноярский край, Челябинская, Нижегородская и Свердловская области, республики Дагестан, Карелия и Марий Эл. В этих регионах уже внедрено решение по управлению строительными проектами отечественной разработки, благодаря которому все строительные процессы автоматизированы.

«В дальнейшем разработчикам предстоит организовать прозрачный и прогнозируемый процесс инженерно-технических работ. Это повысит производительность инженерного состава на 20% и увеличит срок службы инженерного оборудования на 15% и выше, а также снизит до 50% затраты на внеплановое обслуживание объектов. Применение цифровых стандартов эксплуатации даст возможность продлить период качественного, комфортного и безопасного использования объектов. Именно поэтому цифровизация строительной отрасли остаётся одним из приоритетов развития», – заявил вице-премьер.

Марат Хуснуллин также подчеркнул важность проводимой комплексной работы и с точки зрения опережающего импортозамещения и особо отметил вклад разработчиков отечественных IT-решений в создание цифрового будущего российского строительства.

«Российские аналоги существуют на рынке достаточно давно и зарекомендовали себя как полноценные, самобытные и конкурентные продукты. Речь идёт о целой экосистеме продуктов российского производства. Поэтому сложившаяся ситуация санкций открыла окно возможностей для наших IT-разработчиков, подстегнула к развитию, и сегодня цифровизация строительной отрасли ведётся на базе отечественных программных решений», – заявил Заместитель Председателя Правительства.

Большую работу по консолидации лучших отечественных цифровых решений и формированию нового технологического ландшафта отрасли проводит Индустриальный центр компетенций «Строительство» при Минстрое в сотрудничестве с российскими IT-компаниями. ИЦК создан по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина для решения задачи импортозамещения.