Турция 14-15 февраля проведет газовый саммит в Стамбуле

Турция проведет 14-15 февраля Стамбульский газовый саммит, куда планирует пригласить представителей стран - производителей газа и потребителей из числа государств Европы. Об этом в понедельник заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время выступления в Стамбуле на форуме "Век Турции в энергетике". Уровень участия министр не уточнил.

"Скоро Турция станет большим супермаркетом для торговли газом. В этой связи мы 14-15 февраля проведем Стамбульский газовый саммит. На нем мы сведем за одним столом производителей с Ближнего Востока, из [стран] Каспия, Средней Азии и потребителей из Европы", - сказал он.

Трансляцию вел телеканал TV net.

"За последние 20 лет мы осуществили необходимые инвестиции, которые позволят нам стать центром торговли природным газом. Это мощности для транспортировки, хранения, емкости для СПГ, международные трубопроводы, создан оптовый рынок сбыта газа", - сообщил министр. За последний год представители Турции "посетили 15 стран в Европе, Азии и Персидском заливе в рамках активных дипломатических усилий на газовом направлении".

"Мы ведем переговоры и с потребителями в нашем регионе. С Болгарией подписали соглашение на поставку порядка 1,5 млрд кубометров газа ежегодно до 2035 года. Это примерно 30% годового потребления Болгарии. Аналогичные переговоры мы ведем и с Северной Македонией, Румынией и Молдавией", - сообщил Донмез.

Он также указал, что Турция подписывает соглашение с Оманом об импорте 1,4 млрд куб. м газа ежегодно. Этот договор будет действовать не менее 10 лет.

В октябре президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя" с идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Он пояснял, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они будут в этом заинтересованы. Анкара позитивно отнеслась к этой инициативе и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания в Стамбуле хаба и центра торговли газом у нее готова.