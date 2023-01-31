Программа поддержки производителей электронной техники, в рамках которой они могут взять льготные кредиты по ставке до 5%, продлевается на 2023-й и последующие годы. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Помимо продления программы расширяется перечень электронной техники, на производство которой можно взять льготный кредит. Теперь в этот перечень входит не только вычислительная техника (компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы, системы хранения данных), но и телекоммуникационное и офисное оборудование, в том числе принтеры, сканеры, факсы, мобильные и стационарные телефоны. Кроме того, с одного года до пяти лет увеличен период льготного кредитования.

Как и прежде, с помощью кредитных средств можно приобрести электронную компонентную базу, комплектующие изделия и материалы, необходимые для производства техники. Максимальный размер кредита – 100 млрд рублей.

Программа льготного кредитования производителей электроники была запущена в марте 2022 года в рамках мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления и должна была завершиться в конце того же года. Решение о её продлении направлено на дальнейшее развитие производства электронной техники в России. На эти цели в 2023 году будет выделено около 7,5 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

«Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники и ускорить создание новых собственных высокотехнологичных производств в этом стратегически важном секторе», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 30 января.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 марта 2022 года №407.