В 2022 году специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» провели ремонт и техническое обслуживание ключевых энергообъектов. Установленное современное автоматизированное оборудование позволит повысить качество электроснабжения 300 тысяч жителей в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Для обеспечения бесперебойного функционирования энергетического комплекса сотрудниками компании выполнен комплексный ремонт высоковольтных подстанций 35-110 кВ, центральных распределительных пунктов и более 115 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Специалисты Усть-Лабинских электросетей повысили надежность работы 142 трансформаторов, заменили около 200 опор и свыше 400 вводов в жилые дома с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Применение СИП позволяет значительно сократить затраты на обслуживание оборудования, увеличить нормативный срок службы оборудования, обеспечить высокий уровень безопасности и свести к минимуму коммерческие потери электроэнергии.

Наряду с заменой оборудования энергетики осуществили расчистку трасс ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Общая площадь расчищенных от поросли трасс линий электропередачи различного класса напряжения составила 80 га. Расчистка трасс ЛЭП позволяет снизить вероятность технологических нарушений в электрических сетях, связанных с падением веток и деревьев на провода в период непогоды.