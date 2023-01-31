В АО «ПО «Электрохимический завод» (ЭХЗ, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) в центральной заводской лаборатории и в отделе производственно-экологического контроля введена в постоянную эксплуатацию лабораторно-информационная система (ЛИМС).

Ключевая функция заводских лабораторий ­– выполнение измерений физико-химических показателей для достоверного аналитического контроля технологических процессов и аттестации товарной продукции. Система позволит повысить качество таких работ и сделать их более оперативными.

ЛИМС помогает управлять образцами, реактивами и методиками лабораторных измерений, оборудованием и нормативной документацией. При этом результаты, полученные в ходе исследований, собираются и обрабатываются автоматически, исключая ошибки, возникающие под влиянием человеческого фактора. Данные сохраняются в системе, и по запросу формируются в отчеты всего за несколько минут.

В числе преимуществ ЛИМС – доступность информации для всех пользователей системы в соответствии с назначенными правами доступа. Благодаря удобному формату работы с данными, сотрудники лабораторий смогут быстрее обрабатывать результаты измерений, искать и передавать информацию, не тратя время на ведение журналов. Заказчики исследований, в свою очередь, смогут оперативно получать требуемую информацию и результаты измерений в онлайн-режиме без дополнительных телефонных или письменных запросов.

«Повышение качества лабораторных исследований – ключевая задача, которую решает информационная система. Сквозная автоматизация операций, сопровождающих измерения, интеграция десятков единиц сложного аналитического оборудования и минимизация негативного влияния человеческого фактора помогут ее решить. На выходе мы получим еще один цифровизированный процесс, который принесет нам экономическую выгоду, а персоналу оставит больше времени на повышение уровня знаний и развитие компетенций для решения новых сложных задач», – отметил, начальник центральной заводской лаборатории АО «ПО ЭХЗ» Дмитрий Арефьев.

ЭХЗ – не первое предприятие Топливного дивизиона Росатома, где была внедрена подобная система. Ранее пользователями ЛИМС стали сотрудники АО ЧМЗ в Глазове и АО «МСЗ» в Электростали (предприятия комплекса фабрикации ядерного топлива). Однако в АО «ПО ЭХЗ» была реализована новая функциональность, связанная с производственной спецификой разделительно-сублиматного комплекса, данное решение будет тиражировано на других предприятиях аналогичного профиля в структуре Топливной компании. Ключевые особенности – алгоритмы приготовления и учета реактивов, внутреннего оперативного контроля качества результатов, проверки работоспособности оборудования, а также формирования и управления жизненным циклом протоколов измерений.

«ЛИМС – отличный пример того, как цифровые технологии помогают совершенствовать традиционные для компании производственные процессы. С внедрением системы на ЭХЗ сотрудники предприятия получили новый инструмент, который выведет его работу на качественно новый уровень. Система ускорит все лабораторные исследования, сведет к минимуму возможные ошибки в отчетах и поможет избежать неэффективного планирования трудозатрат персонала», – подчеркнул вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

Развитие российской экономики и промышленности во многом связано с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений. Согласно дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение» доля российского ПО в области систем автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделий к 2030 году должна вырасти до 90%, управленческих платформ – до 92,3%.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации/ Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. http://www.tvel.ru

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.ecp.ru