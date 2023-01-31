Минпромторг РФ согласовал включение строительства в Карелии нового технопарка для IT-компаний в федеральную целевую программу развития республики. Стоимость строительства объекта оценили в 4,5 млрд рублей, из которых 2,5 млрд планируют привлечь из внебюджетных источников, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

"Минпромторг РФ согласовал включение в Федеральную целевую программу развития Карелии нового объекта - IT-парка. Власти республики планируют потратить на его строительство 4,5 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей - средства федерального бюджета, а 2,5 млрд рублей будут привлечены за счет внебюджетного софинансирования", - говорится в сообщении.

Петрозаводский госуниверситет, опорный вуз Карелии, ежегодно выпускает более 300 специалистов IT-отрасли, при вузе также работает единственный на сегодняшний день в регионе IT-парк, на базе которого разрабатываются программы, информационные системы, ведутся прикладные научные исследования.

В новом технопарке создадут технологический инкубатор, центр обработки данных, вычислительный центр, появятся возможности использовать AR/VR-оборудование, будет открыта лаборатория для решения задач по анализу исходного кода для программного обеспечения (ПО), сертификационный центр в области информационной безопасности. Для резидентов IT-парка оборудуют зону питания, откроют офисы, переговорные и конференц-зал.

По словам министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Ермолаева, у технопарка уже есть список потенциальных резидентов, среди которых есть компании по разработке ПО, производства и ремонта машин оборудования, компьютеров и электроники. "Создание технопарка должно помочь республике обеспечить цифровую трансформацию отраслей экономики и решить кадровый вопрос", - приводит пресс-служба слова Ермолаева.

Ранее со ссылкой на руководство региона сообщалось, что цифровой технопарк планируется построить в Петрозаводске, в зоне промышленной концентрации завода "Петрозаводскмаш". Всего в рамках ФЦП до 2026 года Карелия намерена привлечь не менее 12 млрд рублей федеральных средств.