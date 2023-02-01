Председатель наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» в комментарии Системному оператору отметила прозрачность, качество и точность новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики.

Видеокомментарий Александры Паниной о новой системе перспективного планирования в энергетике продолжает видеопроект Системного оператора «Будущее энергосистемы – наша работа».

Александра Панина отметила, что новая система планирования в электроэнергетике – одна из ключевых составляющих государственного планирования. Новая модель взаимодействия субъектов электроэнергетики станет основой для формирования Энергетической стратегии России и Стратегии низкоуглеродного развития.

«Для принятия стратегических решений в отрасли очень важно иметь единого, квалифицированного, ответственного государственного планировщика энергосистемы», – подчеркнула председатель наблюдательного совета Совета производителей.

Также Александра Панина отметила, что наделение Системного оператора более широкими полномочиями, в том числе в получении всей необходимой для планирования информации, позволит определять наиболее актуальные направления развития электроэнергетики регионов. Система планирования станет более прозрачной, качественной и точной с единым опытным, профессиональным и ответственным центром компетенций.

Полную версию видеокомментария Председателя наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» смотрите на официальных Youtube- и Rutube-каналах АО «СО ЕЭС».