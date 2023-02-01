Российским регионам могут разрешить использовать средства резервного фонда Правительства РФ для софинансирования субсидий, предоставляемых отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на проведение работ в границах земельного участка по программе догазификации. Соответствующий проект постановления Правительства был разработан Минэнерго и внесен в Правительство.

Субсидию предполагается выделять для подключения малоимущих граждан, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших и инвалидов войны, проживающих в газифицированных населенных пунктах. Для того, чтобы применить льготу, гражданам необходимо заключить договор на подключение и установку газоиспользующего оборудования с газораспределительной организацией, а также документально подтвердить право на получение поддержки. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если исполнителями по договору на строительство сетей газопотребления внутри границ участка и поставку газоиспользующего оборудования является газораспределительная организация. Кроме того, на региональном уровне могут вводиться дополнительные льготы и иные меры поддержки граждан.

Сейчас в РФ действует программа социальной газификации, предусматривающая бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населённых пунктах. По итогам 2022 года газ был доведён до границ 504 тыс домовладений, а общий уровень газификации страны увеличился до 73%.