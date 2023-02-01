 

Минэнерго внесло в Правительство проект постановления о субсидировании подключения газа отдельным категориям граждан из средств резервного фонда

1 февраля 2023, 17:15 327 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Российским регионам могут разрешить использовать  средства  резервного  фонда  Правительства  РФ  для  софинансирования  субсидий,  предоставляемых  отдельным  категориям  граждан  на  покупку  и  установку  газоиспользующего  оборудования,  а  также  на  проведение  работ  в  границах  земельного  участка  по программе догазификации.  Соответствующий проект постановления Правительства был разработан Минэнерго и внесен в Правительство.

Субсидию предполагается выделять для подключения малоимущих граждан, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших и инвалидов войны, проживающих в газифицированных населенных пунктах. Для того, чтобы применить льготу, гражданам необходимо заключить договор на подключение и установку газоиспользующего оборудования с газораспределительной организацией, а также документально подтвердить право на получение поддержки. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если исполнителями по договору на строительство сетей газопотребления внутри границ участка и поставку газоиспользующего оборудования является газораспределительная организация. Кроме того, на региональном уровне могут вводиться дополнительные льготы и иные меры поддержки граждан.

Сейчас в РФ действует программа социальной газификации, предусматривающая бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населённых пунктах. По итогам 2022 года газ был доведён до границ 504 тыс домовладений, а общий уровень газификации страны увеличился до 73%.

Обсудить на форуме
Метки: МИНЭНЕРГО, ГАЗИФИКАЦИЯ
Отрасль: Нтегазовая промышленность 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Законотворчество
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно