 

Инкаб и ПАО Сбербанк подписали новые кредитные соглашения

2 февраля 2023, 17:00 207 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Инкаб
Авторы и источники / Правообладателям

Инкаб и ПАО Сбербанк подписали новые кредитные соглашения сроком на 5 лет, тем самым реструктурировали задолженность завода перед банком. Также компания совместно со СберStrategy разработала и верифицировала Стратегию развития в новых глобальных условиях до 2028 года.

Инкаб и Сбербанк тесно сотрудничают с 2010 года, завод активно использует различные государственные программы финансирования с помощью развитой инфраструктуры экосистемы Сбера.

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Метки: ИНКАБ
Отрасль: Кельная промышленность 
INKB
4.14

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