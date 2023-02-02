Инкаб и ПАО Сбербанк подписали новые кредитные соглашения сроком на 5 лет, тем самым реструктурировали задолженность завода перед банком. Также компания совместно со СберStrategy разработала и верифицировала Стратегию развития в новых глобальных условиях до 2028 года.

Инкаб и Сбербанк тесно сотрудничают с 2010 года, завод активно использует различные государственные программы финансирования с помощью развитой инфраструктуры экосистемы Сбера.