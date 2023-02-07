Министерство энергетики Московской области по поручению Губернатора Андрея Воробьева реализует программу консолидации электросетей, то есть упрощенной передачи сетей электроснабжения СНТ и КП на обслуживание в энергетические организации.

За время реализации программы Мособлэнерго приняло на баланс электросети 413 подмосковных садоводческих некоммерческих объединений в рамках программы по консолидации электросетевых объектов СНТ. В настоящее время Мособлэнерго обслуживает электросетевые объекты СНТ на территориях 46 муниципальных образований Московской области.

«Передача энергохозяйства СНТ и КП в сетевую организацию имеет ряд финансовых преимуществ. В частности, собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Обслуживание, текущий ремонт и (при необходимости) замену оборудования произведет сетевая компания», — отметил министр энергетики МО Александр Самарин.

Упрощенная схема консолидации электросетевого имущества СНТ и КП действует в столичном регионе с 2019 года. За это время под управление «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» перешли электросетевые активы около 5 600 СНТ и КП. В 2022 году энергосетевые компании приняли на баланс более 300 СНТ. Всего до конца 2024 года планируется принять 6000 сетей СНТ и КП. Отметим, что всего у нас в регионе, по данным Министерства имущественных отношений МО, 11 637 СНТ.

С порядком передачи электросетей СНТ можно ознакомиться на сайте Министерства энергетики Московской области.