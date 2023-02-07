 

"Россети" вложат 4,5 млрд рублей в модернизацию ключевого центра питания Красноярского алюминиевого завода

7 февраля 2023, 16:45 276 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети ФСК ЕЭС
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Началась комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «ЦРП» в городе Красноярске. На объекте будет полностью обновлено оборудование, внедрены современные средства автоматизации. В дальнейшем запланирован перевод подстанции на дистанционное управление, что позволит минимизировать риск ошибок персонала и сократить время оперативных переключений. Проект повысит надежность и качество электроснабжения КрАЗа, являющегося одним из крупнейших алюминиевых заводов в мире.

Центр питания расположен в непосредственной близости от предприятия. В ходе реконструкции будет построен объект закрытого типа, что обеспечит защиту энергетического оборудования от техногенных и природных воздействий.

На подстанции смонтируют комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ, состоящее из 1920 комплектов выключателей, а также разъединителей, ограничителей перенапряжений, трансформаторов тока и напряжения. Преимуществами КРУЭ являются длительный срок службы, пожаробезопасность и компактность.

Кроме того, будут установлены трансформаторы собственных нужд, внедрены системы цифровой связи и микропроцессорные защиты. Оборудование будет подключено к автоматизированной системе, позволяющей в удаленном режиме отслеживать все рабочие параметры и управлять технологическими процессами.

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Метки: ФСК ЕЭС, МЭС СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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