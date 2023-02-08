На совещании по вопросам перспективного развития системы электроснабжения Иркутской области, которое прошло 8 февраля в Иркутске под председательством заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса, обсуждались актуальные вопросы покрытия растущего спроса на электроэнергию в регионе.

По словам Председателя Правления Системного оператора Федора Опадчего, совещание было крайне полезным, удалось обсудить важнейшие для региона вопросы с органами власти и инвесторами.

«Мы обсудили планы по реализации в Иркутской области новых проектов, которые связаны с дополнительными объемами электропотребления и пока не учтены в проекте Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы. Под эти проекты требуется развитие энергетической инфраструктуры, строительство магистральных электросетей. Это достаточно длительный и дорогостоящий процесс, поэтому крайне важно понимать максимально точные планы инвесторов, чтобы на основе этого сделать прогноз электропотребления и затем строить планы по развитию электроэнергетики», – подчеркнул Федор Опадчий.

Как отметил заместитель министра Павел Сниккарс, стоит серьезная задача по формированию пула инвестиционных проектов для Иркутской области и определения перспектив присоединения объектов данных проектов к электросетям. Много вопросов нужно решить и в части регулирования, и в части финансовых источников, которые необходимы для инвестиционного развития.

«В том числе необходимо верифицировать объемы мощности, которые понадобятся по мере реализации инвестпроектов. Безусловно, при выработке Схемы и программы развития Единой энергосистемы России мы ориентируемся на заключенные договоры на техприсоединение, но часть инвестпроектов пока в стадии проработки, для полной картины планы нужно максимально детализировать», – пояснил Павел Сниккарс.

Участники совещания отметили, что важными задачами, которые стоят перед энергетиками на территории Иркутской области, являются обеспечение электроснабжения масштабного проекта по расширению БАМа, крупных заводов, а также проекта по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

Губернатор Иркутской областиИгорь Кобзев отметил, что правительство Иркутской области находится в постоянном диалоге с Министерством энергетики РФ и Системным оператором по вопросам формирования Схемы и программы развития электроэнергетических систем России.

«Органы исполнительной власти Иркутской области актуализировали прогнозы потребности в электроэнергии до 2028 года, в том числе со стороны промышленных предприятий, строящихся или планируемых социально значимых объектов, индивидуального и многоквартирного жилого фонда. Системный оператор, обладая инструментами прогнозирования объемов потребления, помогает выработать оптимальные технические решения. Вместе мы работаем над тем, чтобы наши планы по социально-экономическому развитию Иркутской области были обеспечены необходимой энергетической базой», – заявил Игорь Кобзев.

Как отметили участники совещания, решением задач по покрытию растущего спроса на энергию в Иркутской области может стать проведение конкурса на строительство новой генерации на юго-востоке Сибири (Бурятия, юг Иркутской области и Забайкалье). Также в документах перспективного развития электроэнергетики уже предусмотрен ряд технических мероприятий по развитию электросетевой инфраструктуры в Иркутской области. К наиболее крупным можно отнести строительство воздушной линии 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут и воздушной линии 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут, реконструкцию подстанции 500 кВ в Усть-Куте.

К перспективным планам по развитию энергосистемы для обеспечения динамичного социально-экономического развития Иркутской области и предотвращения возникновения дефицита электроэнергии и мощности предстоит вернуться после уточнения необходимых объемов мощности, границ территорий, на которой может быть построен новый объект генерации.