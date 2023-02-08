Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к тепловизионному контролю 13 линий электропередачи 220-750 кВ в Ленинградской области. Общая протяженность обследуемых участков ЛЭП составит 1180 км. Выполненные мероприятия позволят предупредить риск возникновения технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения потребителей региона с населением численностью более 2 млн человек.

Энергетики уже завершили работы на линии электропередачи 750 кВ «Белозерская – Ленинградская», обеспечивающей выдачу мощности Ленинградской АЭС и Калининской АЭС. Сейчас тепловизионный контроль проводится на ЛЭП 220 кВ «Верхне-Свирская-12 – Нижне-Свирская ГЭС-9», «Сясь – Тихвин-Литейный» и 330 кВ «Ленинградская АЭС – Гатчинская», которые питают тяговые подстанции ОАО «РЖД» и целлюлозно-бумажные комбинаты в Сясьстрое.

Благодаря тепловизионному обследованию линий электропередачи энергетики могут контролировать их состояние – качество соединения шлейфа, состояние натяжных и соединительных зажимов. С помощью тепловизоров – устройств инфракрасного контроля с высокой чувствительностью фиксируются даже малейшие температурные изменения в местах соединения проводов, что позволяет оперативно выявить дефект и определить степень его развития для дальнейшего предотвращения.

Диагностика ЛЭП выполняется на регулярной основе, что позволяет выявлять нарушения в работе энергообъектов на ранней стадии для проведения своевременных ремонтов. В рамках годового плана особое внимание энергетики уделят линиям электропередачи, от надежности которых зависят перетоки мощности между объединенными энергосистемами Северо-Запада и Центра, а также электроснабжение Всеволожского, Ломоносовского, Гатчинского, Тосненского, Кингисеппского и Волосовского районов Ленинградской области.