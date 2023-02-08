ООО "Режкабель" прошло ресертификационный аудит

На Режевском кабельном заводе состоялся ресертификационный аудит системы менеджмента качества. Предприятие вновь подтвердило своё соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Аудит проводился экспертами сертификационной организации «Русский регистр».

В ходе аудиторской проверки было реализовано наблюдение за процессами в генеральной дирекции,в управлении основных подразделений предприятия, анализ документации и оценка выполнения предписаний в области качества. На основании положительных результатов аудита орган по сертификации принял решение о выдаче сертификата соответствия требованиям ISO 9001:2015.

Результаты аудита свидетельствуют о том, что на Режевском кабельном заводе внедрена и функционирует система менеджмента качества, которая гарантирует высокое качество оказываемых услуг вне зависимости от изменяющихся условий внешней и внутренней среды.

Сертификат ISO 9001-2015 Документ Adobe Acrobat, 0.45 Мб