 

ООО "Режкабель" прошло ресертификационный аудит

8 февраля 2023, 14:14 457 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Режевской кабельный завод
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На Режевском кабельном заводе состоялся ресертификационный аудит системы менеджмента качества. Предприятие вновь подтвердило своё соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Аудит проводился экспертами сертификационной организации «Русский регистр».

В ходе аудиторской проверки было реализовано наблюдение за процессами в генеральной дирекции,в управлении основных подразделений предприятия, анализ документации и оценка выполнения предписаний в области качества. На основании положительных результатов аудита орган по сертификации принял решение о выдаче сертификата соответствия требованиям ISO 9001:2015.

Результаты аудита свидетельствуют о том, что на Режевском кабельном заводе внедрена и функционирует система менеджмента качества, которая гарантирует высокое качество оказываемых услуг вне зависимости от изменяющихся условий внешней и внутренней среды. 

Сертификат ISO 9001-2015  Документ Adobe Acrobat, 0.45 Мб

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
REZH
7.17

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