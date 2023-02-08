Строительство пограничного перехода Джалинда в Амурской области до провинции Хэйлунцзян Китайской народной республики и сопутствующей инфраструктуры стало одним из вопросов, рассмотренных на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлению «Энергетика» и «Транспорт».

Ожидается, что это будет автомобильно-железнодорожный мост через Амур, который разгрузит железнодорожные пути Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Глава Якутии Айсен Николаев, принявший участие в заседании комиссии под председательством помощника Президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, отметил, что Якутия заинтересована в продвижении проекта. Его реализация позволит перевозить около 20 млн тонн различных грузов из республики в Китай. Так как уголь является грузом с низкой добавленной стоимостью, власти республики выступают за то, чтобы это была инфраструктура общего пользования без дополнительной финансовой нагрузки на грузоотправителей.

По предварительным данным, компания «Железные дороги Якутии» может выступить подрядчиком в строительстве железнодорожных подходов к пограничному переходу в Джалинде. Речь идет о заброшенном участке Сковородино – Рейново, по которому можно будет привозить грузы из Якутии.

Также рассматривается вариант возобновления работы смешанного пограничного пункта пропуска. Он позволит начать грузовые перевозки еще до окончания строительства железнодорожных путей к Джалинде. Экспортируемые из Якутии товары смогут завозить до этого пункта речным транспортом и автомобилями.

Напомним, что осенью прошлого года в рамках прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума власти Якутии и Амурской области подписали меморандум о сотрудничестве по проекту строительства трансграничного железнодорожного моста между Россией и Китаем «Джалинда-Мохэ».

Добыча угля в республике по итогам прошлого года выросла на 26%. В 2022 году добыто 39,2 млн тонн угольной продукции, что на 26% больше, чем в 2021 году. Экспорт угля в регионе также вырос – якутские поставки угля в восточном направлении увеличились на 23% и достигли почти 26 млн тонн, что стало максимумом за последние годы.

Тем временем, провозная способность на участке «Нерюнгри – Тында» в 2022 году выросла с 8 млн тонн до почти 22 млн. До конца 2024 года ожидается рост до 28 млн тонн.