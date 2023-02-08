 

В Сургуте создают Центр высоких биомедицинских технологий

8 февраля 2023, 14:45 386 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «Хоспиталтехник»

Фото: ООО «Хоспиталтехник»

Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выдало положительное заключение на строительство Центра высоких биомедицинских технологий в городе Сургуте. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Проект создания Центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте был одобрен Президентом России Владимиром Путиным. Здесь будут проводить исследования в области регенеративной медицины и молекулярной генетики. Помимо научной деятельности, в Центре планируют развивать образовательные программы для подготовки уникальных специалистов по различным медицинским направлениям. Проект реализует дочерняя структура корпорации «Ростех». Завершить строительство планируют в 2025 году.

В соответствии с проектной документацией на площади 5 тыс. кв. м разместят лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии биоинформатики и другие помещения для высокотехнологичных исследований.*

Застройщик – ООО «Швабе-Москва».

Проектную документацию подготовило ООО «Хоспиталтехник».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Обсудить на форуме
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Режкабель. Легенды кабельного бизнеса
+