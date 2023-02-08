В Сургуте создают Центр высоких биомедицинских технологий

Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выдало положительное заключение на строительство Центра высоких биомедицинских технологий в городе Сургуте. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.



Проект создания Центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте был одобрен Президентом России Владимиром Путиным. Здесь будут проводить исследования в области регенеративной медицины и молекулярной генетики. Помимо научной деятельности, в Центре планируют развивать образовательные программы для подготовки уникальных специалистов по различным медицинским направлениям. Проект реализует дочерняя структура корпорации «Ростех». Завершить строительство планируют в 2025 году.



В соответствии с проектной документацией на площади 5 тыс. кв. м разместят лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии биоинформатики и другие помещения для высокотехнологичных исследований.*



Застройщик – ООО «Швабе-Москва».



Проектную документацию подготовило ООО «Хоспиталтехник».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.