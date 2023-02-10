Министерство промышленности и торговли Российской Федерации завершило отбор производителей специализированной техники и оборудования на 2023 год в рамках реализации постановления Правительства РФ от 04.06.2020 № 823.

В 2023 году на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 2,5 млрд рублей (1 млрд рублей – для пищевого оборудования, 1,5 млрд рублей – для строительно-дорожной техники).

Отбор прошли 75 производителей, с которыми Минпромторг России заключил соглашения о предоставлении субсидий в 2023 году. Мера поддержки позволяет отечественным производителям возместить за счет государства скидки, предоставленные покупателям машиностроительной продукции.

Среди компаний-участников программы - производители оборудования для общественного питания и торговли: АО «ОПК» (шкафы холодильные), ООО «СпецМаш» (пароконвектоматы, котлы пищеварочные, плиты электрические, линии раздачи, салат-бары, жарочные и пекарские шкафы, нейтральное оборудование), ООО «Юнити Инжиниринг» (тестомесы), ООО «Рест Металл» (барные станции, стеллажи для посуды, электроплиты, тепловые столы и шкафы), АО «Контакт» (витрины холодильные) и АО «ОНИИП» (печи хлебопекарные, ротационные и конвекционные). Выпускаемое оборудование можно приобрести со скидкой в размере порядка 15% в рамках реализуемой меры поддержки.

Реестры получателей субсидии по отраслям на 2023 год размещены в государственной информационной системе промышленности (ГИСП).