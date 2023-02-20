Решение о назначении нового генерального директора «Россети Волга» принял Совет директоров компании 20 февраля 2023 года.

Нового руководителя коллективу «Россети Волга» представил заместитель Генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов.

Александр Гаврилов почти 15 лет работает в электроэнергетике, с 2005 года занимал руководящие должности в компаниях Группы «Россети» — ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань». Доктор экономических наук. Награждён медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отраслевыми и региональными наградами.

ПАО «Россети Волга» осуществляет свою деятельность на территории Саратовской, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики. Электросетевой комплекс организации — это свыше 233 тысяч километров линий электропередачи 0,4-220 кВ и более 51 тысячи центров питания различного класса напряжения. В состав «Россети Волга» входят четыре дочерних общества.