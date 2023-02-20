В 2022 году «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 40 471 объект на территории Петербурга и Ленинградской области общей мощностью 1,1 ГВт.

В Санкт-Петербурге за год энергетики подключили к сетям 7 518 объектов, в том числе 8 средних школ, 19 детских садов, 18 объектов здравоохранения, 34 спортивные организации и 45 жилых комплексов. В частности, электроэнергией обеспечены многопрофильный лечебно-диагностический корпус Городской Александровской больницы, Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина, образовательные учреждения в Пушкинском, Выборгском, Красногвардейском, Фрунзенском, Петроградском районах и в поселке Шушары, а также ряд других социально значимых объектов.

В Ленинградской области «Россети Ленэнерго» обеспечили технологическое присоединение 32 953 объектов, в том числе 2 средних школ, 6 детских садов, 13 спортивно-оздоровительных комплексов и 5 объектов здравоохранения, 21 жилого комплекса. Подключены объекты АО «ЦКБ Машиностроения», объекты сельскохозяйственного назначения в различных районах Ленинградской области, в том числе ЗАО «Племенной завод Приневское».

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по заключенным договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго». Напомним, в 2022 году более миллиона обращений от петербуржцев и жителей Ленинградской области поступили в «Россети Ленэнерго» через единый контакт-центр, интернет-сервисы, по электронной почте, а также в рамках личного приема граждан.