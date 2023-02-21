RusCable Insider #301: Планы развития "Сарансккабель-оптика"
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Николай Шульгинов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на рабочей встрече обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона, в том числе Курильских островов.
В частности, Министр и губернатор рассмотрели вопросы создания газовой инфраструктуры для локальной газификации Курильских островов. Для этой цели планируется создание комплекса по сжижению газа (КСПГ) в районе села Дальнее, СПГ с которого будет доставляться специализированным автотранспортом в порт Корсаков, а далее - морем до Курильских островов.
«Итуруп, Кунашир и Шикотан в совокупности будут потреблять более 35 тысяч тонн СПГ в год. Создаваемый комплекс позволит обеспечить население этих островов доступным природным газом», – отметил Николай Шульгинов.
«Обеспечив Курилы СПГ, мы сможем перевести на газ угольные котельные и дизельные электростанции. Это позволит повысить надёжность энергоснабжения, а также улучшить экологическую ситуацию», – в свою очередь подчеркнул Валерий Лимаренко.
Участники встречи также оценили технические решения по выбору схемы развития электроэнергетики Курильских островов и варианты финансирования мероприятий по этому направлению.
Кроме того, на встрече была отмечена необходимость принятия баланса газа для газификации Сахалинской области в перспективе до 2030 года.
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