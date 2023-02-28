Потребление электроэнергии по итогам 2022 года в России выросло, что является одним из важных показателей развития экономики в целом, сообщил Николай Шульгинов на встречах с депутатами фракций КПРФ и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в преддверии «Правительственного часа».

«В прошлом году общее энергопотребление в масштабах страны увеличилось на 1,5%. Мы ожидаем, что тенденция к росту энергопотребления сохранится и в нынешнем году», - сказал Министр.

Он отметил, что все отрасли ТЭК являются бюджетообразующими, поэтому их адаптация к новым условиям, в частности, переориентация экспорта энергоресурсов, имеет принципиальное значение. «Пути решения этого вопроса намечены, ведётся активная работа в этой сфере. Энергетика успешно приспосабливается к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке, а также к введению эмбарго со стороны недружественных государств», - уточнил Николай Шульгинов.

Одной из тем обсуждений также стала угольная отрасль. Глава энергетического ведомства сообщил, что по итогам 2022 года на внутренний рынок было отгружено больше угля, чем поставлено за рубеж.

«Зачастую уголь оказывается более дешевым источником электроэнергии, чем другие виды топлива, поэтому очень важно сохранять обеспечение углем внутреннего рынка по доступным ценам. Мы призываем угольные компании придерживаться рекомендаций ФАС в этом вопросе», - подчеркнул он и напомнил, что в этому году была запущена торговля углем на бирже.

Кроме того, отвечая на вопросы депутатов о социальной газификации Забайкальского края и Дальнего Востока, Николай Шульгинов отметил, что Минэнерго регулярно корректирует планы с учетом региональных особенностей.

«В частности, для газификации Сибири и Дальнего Востока принципиальное значение имеет развитие газотранспортной системы. В населенных пунктах, подведение к которым газопровода технически затруднительно или экономически не целесообразно, рассматривается возможность газификации за счет СПГ», - уточнил Николай Шульгинов.

Глава Минэнерго также напомнил, что программа догазификации стала бессрочной и является по-прежнему социальным проектом, предусматривающим льготы отдельным категориям граждан, в том числе на региональном уровне.