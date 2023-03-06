Одновременно в нескольких районах Владивостока были зафиксированы обращения сотрудников телекоммуникационных компаний о краже сетевого Интернет-кабеля. Противоправная деятельность злоумышленников приносила массу неудобств жителям многоквартирных домов. Ущерб, причиненный заявителям, превысил сумму в 450 тысяч рублей.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку задержали троих местных жителей в возрасте 32, 34 и 37 лет. В отделе полиции они дали признательные показания.

Полицейские установили, что ранее судимые приморцы причастны как минимум еще к двум эпизодам краж проводов Интернет-связи. Мужчины рассказали, что зарабатывали денежные средства, сдавая похищенный кабель в пункт приема цветного металла.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку