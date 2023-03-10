Разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех для дистанционного управления, контроля и защиты оборудования тяговых подстанций городского электротранспорта получила статус продукции российского производства. Аппаратура способна повысить энергоэффективность трамваев и троллейбусов, а также увеличить срок службы энергетической инфраструктуры. Оборудование уже эксплуатируется в Барнауле, Кемерово, Кургане, Липецке, Рязани и Томске.

Комплекс «Телемеханика. КТМ-02К» разработки Барнаульского специального конструкторского бюро «Восток» (входит в «Росэлектронику») получил заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ.

Изделие выполняет сбор данных телесигнализации и телеизмерений с тяговых подстанций, а также обеспечивает телеуправление автоматикой подстанций и устройствами защиты контактной сети. С центрального диспетчерского пульта комплекс позволяет регулировать работу технологического оборудования до 32 контролируемых пунктов.

«Данные комплексы полностью адаптированы к требованиям энергослужб трамвайно-троллейбусных предприятий и совместимы как с новым оборудованием тяговых подстанций, так и с аппаратурой предыдущих поколений. Статус продукции российского производства позволит получить приоритет при участии в конкурсных процедурах, проводимых в рамках госзакупок», – рассказал генеральный директор БСКБ «Восток» Алексей Никитин.

В качестве канала связи аппаратура может использовать волоконно-оптическую сеть, ADSL, высокоскоростные радиолинии WIMAX, любые каналы, поддерживающие стек протоколов TCP/IP, а также симплексные каналы в УКВ-диапазоне. Комплексы имеют модульное исполнение, что позволяет заказчику выбрать оптимальный функционал и дает возможность оперативно расширить его при изменении состава оборудования на тяговой подстанции.