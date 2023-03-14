В Подмосковье подписано четырехстороннее соглашение, позволяющее сделать реализацию инвестиционных проектов в регионе более эффективной. Соглашение о взаимодействии заключено Мининвестом Подмосковья, Министерством энергетики региона, Мособлгазом и «Россети Московский регион».

Оно позволит выстроить единую систему коммуникации ведомств между собой, оптимизировать взаимоотношения между инвестором и ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, оно будет способствовать эффективному внедрению принципов Регионального инвестиционного стандарта и развитию целостной системы поддержки новых инвестпроектов.

«Соглашение объединяет ключевые ведомства, от работы которых в первую очередь зависит скорость и эффективность реализации инвестпроекта. Подмосковье первым в стране подписало четырёхстороннее соглашение, объединяющее всех участников процесса. Договоренность, подписанная ведомствами, позволит оказывать поддержку инвесторам эффективнее, усилит контроль за исполнением и коммуникацию с инвесторами, а также повысит их информированность», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день при реализации инвестпроектов в Подмосковье инвесторы успешно работают в рамках предусмотренных алгоритмов действий. В них прописан порядок, позволяющий оперативно получить земельный участок в аренду, подключить новый объект к инженерным сетям, ввести его в эксплуатацию.

Для удобства на Инвестпортале Подмосковья в разделе «Инвестиционный стандарт», во вкладке «Свод инвестиционных правил субъекта Российской Федерации» размещены видеоинструкции, в которых наглядно представлен порядок действий инвестора.