Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об установлении единого пониженного тарифа страховых взносов для компаний, заключивших специнвестконтракты (СПИК) и являющихся резидентами промышленных кластеров. Документ инициирован правительством РФ.

Закон направлен на установление нового режима работы промышленных кластеров и соответствующих мер господдержки, в том числе на обеспечение низкого уровня фискальной нагрузки на участников промышленных кластеров и предоставление им преференций по уплате страховых взносов.

"В условиях возросшего санкционного давления со стороны иностранных государств отечественные промышленные предприятия сталкиваются с необходимостью перестраивать ранее налаженные кооперационные связи, в том числе в целях замещения импортных оборудования, сырья, материалов и комплектующих. В связи с этим требуется ускорение реализации инвестиционных проектов, направленных на производство как конечной продукции, так и необходимых сырья, материалов и комплектующих", - говорится в пояснительной записке.

Законом предусмотрено применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для резидентов промышленных кластеров - участников СПИК, если эти контракты заключены для реализации инвестпроектов по производству промышленной продукции. Минпромторг России будет формировать и вести реестры участников промышленных кластеров, а также будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра, в том числе основания для включения и исключения организаций из его состава.

Применение единого пониженного тарифа страховых взносов предусмотрено в отношении работников, занимающихся реализацией инвестпроекта, в течение не более семи лет и в размере, не превышающем объем затрат на реализацию инвестиционного проекта. Данная норма также предполагает раздельный учет выплат в пользу работников, занятых в инвестиционном проекте, и выплат другим сотрудникам.

На компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением единых пониженных тарифов страховых взносов для участников промышленных кластеров будут предоставляться межбюджетные трансферты из федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании.

"Увеличение объема межбюджетного трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов составит в 2023 году 0,2 млрд рублей, в 2024 году - 1,03 млрд рублей, в 2025 году - 1,93 млрд рублей", - указывается в документе.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.