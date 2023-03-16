Стартовал приём заявок на конференцию "УГМК-ТЕХНО" - 2023

Стартовал прием заявок для участия в молодежном этапе второй отраслевой технологической конференции «УГМК-ТЕХНО».

«УГМК-ТЕХНО» – одна из крупнейших отраслевых конференций в России, организованная Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech. Она сразу стала площадкой для эффективного обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний. Именно на базе «УГМК-ТЕХНО» прошлым летом был дан старт треку программы MineTech «Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций».

В этом году фокус конференции – промышленные инновации и технологии в приоритетных направлениях работы:

Горное дело

Обогащение полезных ископаемых

Металлургия цветных металлов (пиро- и гидрометаллургия)

Металлургия благородных металлов

Производственные системы и операционная эффективность

Управление персоналом

Управление экономической эффективностью

Экология

Охрана труда и промышленная безопасность

Цифровизация, автоматизация, ИТ и кибербезопасность

Энергетика

Эффективное управление ресурсами.

«УГМК-ТЕХНО» консолидирует реальную, сформулированную в задачах, производственную потребность и широкую воронку участников с идеями, что позволяет молодым специалистам заявить о себе, представить проекты и получить поддержку со стороны руководства на внедрение своих разработок в жизни компаний. Компании горно-металлургического комплекса, в свою очередь, поделятся лучшими практиками и решениями в индустрии. Следует отметить, что часть идей из докладов участников прошлого года уже реализованы или находятся в стадии внедрения.

«УГМК-ТЕХНО» состоит из двух этапов – молодежного и экспертного.

К участию в молодежном этапе конференции приглашаются молодые сотрудники предприятий УГМК, компаний горно-металлургического сектора, ученые, аспиранты, студенты вузов и колледжей. Тематика работ самая разнообразная – повышение эффективности производств, производительности труда, безопасности работников, надежности процессов и их оптимизация, а также снижение производственных затрат и рисков и т.п.

Чтобы стать участником молодежного этапа «УГМК-ТЕХНО», необходимо пройти регистрацию на сайте конференции: https://ummc-tech.com/ и до 1 июня 2023 года направить в оргкомитет свой доклад.

В июне-июле поступившие проекты пройдут предварительную оценку, которую проведут более 80 экспертов. Наиболее интересные доклады будут отобраны для участия в очном туре в сентябре, где на площадке «УГМК-ТЕХНО» авторы-финалисты смогут выступить со своими работами на круглых столах, познакомиться и пообщаться с профильными специалистами компаний и коллегами из различных регионов нашей страны, пройти очные тренинги и, конечно, послушать выступления ведущих представителей отрасли.

Экспертный этап (партнерский день) будет посвящен обсуждению прорывных технологических решений, лучших практик в металлургии и смежных отраслях, инновациям. В программе партнерского дня примут участие не только представители бизнеса и крупных горно-металлургических компаний, но и представители научной среды – технопарков, научно-исследовательских центров и институтов развития. Расширенный состав участников позволит выработать системный подход в поиске научных решений под задачи бизнеса и внедрить их на практике.