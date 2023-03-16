В рамках визита делегации Сирийской Арабской Республики в Российскую Федерацию в Минстрое России состоялась рабочая встреча сопредседателей Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и Министр по делам президентства Сирийской Арабской Республики Мансур Аззам рассмотрели ключевые вопросы российско-сирийского взаимодействия, в том числе, расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере, в области электроэнергетики и промышленности, а также предоставление гуманитарной помощи Сирии для ликвидации последствий землетрясения.

От российской стороны участие во встрече также приняли представители Минстроя России, МИД России, МЧС России, Минобороны России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минздрава России, Минпромторга России, Минфина России, Минсельхоза России, Минтранса России и российских компаний разного профиля. С сирийской стороны участие также приняли Министр экономики и внешней торговли Мухаммад Самир Аль-Халиль, Министр финансов Кинан Яги, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Башар Джаафари, представители Администрации Президента, Совета министров, Министерства иностранных дел и Посольства Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации.

«Мы видим в Сирии надежного партнера, проверенного временем, который искренне выстраивает долговременные союзнические отношения с Россией. С глубоким прискорбием мы восприняли известия о разрушительном землетрясении, произошедшем в Сирии в феврале этого года, которое повлекло за собой многочисленные жертвы. Примите наши искренние соболезнования, уважаемые коллеги. Россия была одной из первых стран, которая оказала материальную, гуманитарную помощь для ликвидации последствий землетрясения и улучшения ситуации в Сирийской Арабской Республике. Были направлены спасатели, кинологи с собаками, расчеты беспилотных авиационных систем. По линии МЧС России и Минобороны России оказана поддержка по доставке гуманитарных грузов. Развернут полевой многофункциональный госпиталь. Готовы и дальше помогать, и оказывать всестороннюю поддержку для посткризисной реабилитации Сирийской Арабской Республики и восстановления ее экономики», - подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Минстроем России поддержана организация сбора гуманитарной помощи, в которой приняли участие также и подведомственные организации. В ближайшее время необходимые товары, в том числе, одежда и обувь, лекарства и медицинское оборудование, продукты питания и наборы для приготовления пищи, а также техника для разбора завалов и спасательное оборудование будут направлены в Сирийскую Арабскую Республику для восстановления мирной жизни после землетрясения. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин также отметил готовность российской стороны при необходимости принять участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и восстановлении объектов жилья и инфраструктуры.

Накануне Глава Минстроя России Ирек Файзуллин в составе российской делегации принял участие в рабочей встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Сирийской Арабской Республики. На встрече также присутствовали глава Минобороны России Сергей Шойгу, Глава МИД России Сергей Лавров, Министр финансов РФ Антон Силуанов, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сирийской Арабской Республике Александр Ефимов. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы российско-сирийского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Владимир Путин отметил, что за прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота между Россией и Сирией.

Говоря о динамике развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, Ирек Файзуллин подчеркнул, что благодаря отмеченному росту в этом году достигнуты самые высокие показатели товарооборота между Россией и Сирией. Позитивная динамика российского экспорта в Сирию в 2022 г. обусловлена, в основном, ростом поставок пшеницы из России в Сирию, вместе с тем, на территорию России поставляют ягоды, фрукты, оливковое масло, пряности.

Проекты в области промышленности занимают важное место в повестке торгово-экономического взаимодействия с Сирией. Большое внимание сторон уделяется проектам по реконструкции и модернизации промышленной и транспортной инфраструктуры в Сирии. В ходе обсуждения стороны рассмотрели вопросы восстановления аэропортов в городах Дамаск и Алеппо, строительства и модернизации ТЭС, а также объектов производственной и гражданской инфраструктуры. На данный момент уже реализуется проект по увеличению мощности и объема перевалки грузов порта Тартус. На завершающем этапе находится строительство станции водоподготовки и магистрального водовода в Латакии.