АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует отремонтировать 316 км линий электропередачи на территории Подмосковья. Работы будут проведены в рамках программы капитального ремонта, реализуемой в компании ежегодно.

Ремонтируются как кабельные, так и воздушные линии электропередачи – на изношенных участках ЛЭП производится замена провода. При капремонте воздушных линий выполняется замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные (СИП). Этот провод значительно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии. Также замене могут подлежать аварийные опоры.

По программе капитального ремонта в 2023 году АО «Мособлэнерго» также отремонтирует 282 здания и заменит оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. От веток деревьев и кустарников расчистит 228 га охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта будут выполняться в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов АО «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.