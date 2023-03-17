16 марта делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным впервые приняла участие в 16-й Международной выставке Petroleum Istanbul. На стенде региона свои решения в области энергетики, нефтепродуктов и топлива представляют семь предприятий Прикамья: «Инкаб», «Элкам», «ЭНТЭ», «Эрис», «Живая вода»,«Уралпласт-Сервис» и компания «Кредо».

Одними из первых стенд Пермского края посетили руководитель отделения Торгового представительства РФ в Турции Артур Леонтьев и глава представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Республике Тимур Сафин.

Глава Прикамья рассказал им, что Турецкая Республика входит в перечень приоритетных для развития внешнеэкономической деятельности стран. За 9 месяцев 2022 года объем товарооборота между Пермским краем и Турцией составил свыше 143 млн долларов США, объем экспорта увеличился на 15%. Из Прикамья поставляются минеральные продукты, удобрения, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. В качестве импортируемых товаров в прошлом году в Пермский край поступали машиностроительная и химическая продукция, металлы и изделия из них.

«Сегодня более 35 малых, средних и крупных предприятий края поставляют в Турцию свои товары. Мы нацелены на дальнейшее взаимодействие в станкостроительной отрасли, оптоволоконной промышленности, нефтегазовом секторе. У нас наработан серьезный опыт в промышленной кооперации – сегодня свыше 540 региональных компаний обеспечивают заказы более 40 российских и зарубежных холдингов. В рамках этого направления готовы развивать сотрудничество с турецкими компаниями в нефтегазовой, химической и машиностроительной сферах», – отметил Дмитрий Махонин.

В свою очередь Артур Леонтьев подчеркнул, что предприятия Прикамья создают и представляют высокотехнологичную продукцию, которая актуальна в нефтегазодобывающей, железнодорожной и иной промышленности. Он обратил внимание, что в текущих условиях компании продолжают выходить на международные рынки и выстраивать перспективные сотрудничества с зарубежными партнерами.

«В рамках внешнеэкономической деятельности турецкие партнеры для предприятий Прикамья – правильный и качественный выбор. Со своей стороны готовы региону оказывать необходимое содействие и поддержку», – добавил он.

На мероприятии в Стамбуле пермские промышленники презентуют геофизические кабели и кабели для мониторинга скважин и протяженных объектов, трубные заготовки, прутки, запчасти для станков, газоанализаторы, а также разработки пермского НОЦа мирового уровня «Рациональное недропользование» в нефтегазовой отрасли и другую востребованную продукцию.



В частности, компания «Элкам» представляет оборудование собственного производства для механизированной добычи нефти на континенте (onshore). «В рамках выставки мы планируем провести технические переговоры с потенциальными заказчиками, в первую очередь с Turkish Petroleum и TransAtlantic Petroleum Ltd., и представить решения для добычи нефти, которые уже себя зарекомендовали в нефтяных компаниях разных стран. Также проведем ряд встреч с партнерами и предполагаемыми агентами, которые будут представлять нашу компанию на местном рынке. Конечно, мы стремимся достичь договоренностей с последующим заключением договоров на поставку», – поделился директор предприятия Анатолий Галкин.



Впервые свою продукцию участникам выставки в Турции презентовала группа-компаний «Эрис» из г. Чайковский, которая специализируется на широком спектре газоаналитического оборудования. Продукты компании можно применять на опасных производствах и в нефтегазовой отрасли. Как рассказал руководитель направления внешнеэкономической деятельности ГК «Эрис» Дмитрий Востриков, предприятие намерено найти партнеров в Турции, так как опыта сотрудничества с бизнесом этой страны еще не было. «Мы заинтересованы в том, чтобы в рамках выставки показать потенциальным партнерам свои услуги и возможности. В этом году группе компаний «Эрис» исполняется 25 лет, за это время мы выстроили взаимодействие со странами Африки, Ближнего Востока. Заключение контрактов сотрудничества с турецкой стороной станет для нас очередным значимым шагом к расширению присутствия на международном рынке», – поделился он.

Крупнейший производитель оптического кабеля в странах СНГ, пермский завод «Инкаб» презентует на выставке геофизические кабели. Как рассказал руководитель отдела экспортных продаж компании Константин Кайгородов, эта продукция используется для исследования и сбора данных по эксплуатации нефтегазовых месторождений.

«Мы видим со стороны зарубежных коллег потребность в качественном российском продукте. Наши перспективы на мировом рынке амбициозны, планируем выстроить сотрудничество с новыми заказчиками», – отметил он.

Кроме того, выйти на турецкий рынок, а также укрепить свои позиции на нем намерена пермская компания «Живая вода». Организация является ведущим производителем аппаратов по очистке и продаже питьевой воды в России. Соучредитель компании Денис Осетров поделился, что в первую очередь, есть интерес выстраивать сотрудничество с представителями жилых комплексов, торговых центров, а также обеспечивать чистой водой сотрудников местных заводов.

Напомним, международная нефтегазовая выставка Petroleum Istanbul проводится 1 раз в 2-3 года. По словам организаторов, свои решения на Petroleum Istanbul представляют предприятия розничной торговли нефтью, производители оборудования и технологий, смазочных материалов, автомобильного сжиженного нефтяного газа, сжиженного природного газа, сжатого природного газа, станций зарядки электромобилей и других. Аналогичные выставки в прошлом году посетило более 33 тыс. человек, в ярмарке приняли участие 276 компаний и около 1 000 брендов. Petroleum Istanbul 2023 проходит в выставочном комплексе Tüyap Fair Convention and Congress Center с 16 по 18 марта.

Добавим, по данным Минпромторга Пермского края, в 2022 году в результате успешной совместной работы Правительства и делегаций Прикамья на площадках международных и других форумов и бизнес-миссий наши предприятия заключили контрактов на 1,2 млрд руб., а сумма контрактов в разработке составила более 30 млрд руб. Всего участниками событий разного уровня стали порядка 120 предприятий края.