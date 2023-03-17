В Шпаковском районе Ставрополья пресечена деятельность подпольной майнинговой фермы. Это стало возможным благодаря совместным оперативным действиям энергетиков филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго», специалистов ГУ МВД и УФСБ России по Ставропольскому краю.

Факт безучетного потребления электроэнергии рабочая группа обнаружила в селе Надежда, где в жилом помещении велась деятельность по добыче цифровой валюты. Чтобы скрыть нагрузку на сеть и сократить расходы на оплату энергоресурса, гражданин незаконно подключился до прибора учета, установив на территории земельного участка понижающую трансформаторную подстанцию.



С места были изъяты 66 майнинг-устройств «asic», трансформаторная подстанция и электрический счётчик, который направлен на экспертизу.



Согласно акту о неучтенном потреблении, криптоферма незаконно использовала почти 954 тыс. кВт*ч. Этот объем ресурса равен трехдневным энергозатратам г. Светлограда с населением более 35 тысяч жителей. Сумма ущерба, причиненного сетевому комплексу края, превысила 6 млн рублей. В соответствии с действующим законодательством, майнеру может грозить серьезная ответственность за нарушение в особо крупном размере.

«В настоящее время энергетиками успешно отработан и применяется механизм обнаружения случаев предполагаемого энерговоровства. Наши специалисты выявляют правонарушителей в том числе по объему потребленной электроэнергии и изменению нагрузки на участке электросети», – пояснил заместитель директора Департамента безопасности и противодействия коррупции «Россети Северный Кавказ» Юрий Королёв.

Энергокомпания уделяет повышенное внимание борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, ведь подобные правонарушения напрямую влияют на качество и надежность электроснабжения и могут привести к аварийным ситуациям, а также росту затрат добросовестных абонентов. В этой связи энергетиками повсеместно пресекаются факты незаконного потребления, после чего в рамках действующего законодательства принимаются меры по возмещению ущерба и наказанию виновных.