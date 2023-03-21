Энергетики Амурских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершили строительство энергообъекта для подключения к электроснабжению новой школы в микрорайоне Благовещенска.

В июле 2022 года от МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенск» поступила заявка на подключение учебного заведения к электрическим сетям компании. В октябре прошлого года был подписан договор со стороны заявителя. По правилам технологического присоединения на реализацию подобного договора отводится два года. Это время необходимо для выполнения мероприятий по землеотводу, проектированию, закупки материалов и оборудования с соблюдением конкурсных процедур, а также выполнения строительно-монтажных работ.

«Школа – объект социально-значимый, поэтому мы нашли возможности ускорить процесс подключения нового объекта к электроснабжению, - рассказывает директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений Семенюк. – Земельный участок под трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ выделен городскими властями рядом с учебным заведением, действующая ВЛ 10 кВ расположена в непосредственной близости к новой школе, мы провели ее реконструкцию для организации электроснабжения этого объекта от разных центров питания. Со стороны АО «ДРСК» мероприятия выполнены в полном объеме и как только заявитель будет готов подключить школу к электроснабжению, мы это сделаем».

Также в марте текущего года поступила заявка на технологическое присоединение к сетям ДРСК новой школы в селе Ивановка Амурской области на общую мощность 571 кВт. Учебное заведение рассчитано на 525 мест и соответствует всем современным нормативам. Сейчас специалисты Амурских электрических сетей готовят технические условия для заключения договора.

В прошлом году Амурские электрические сети выполнили еще две заявки по увеличению присоединяемой мощности для двух учебных заведений. Для освещения спортивных площадок на территории школы села Новокиевский Увал, мощность была увеличена с 12 до 62 кВт, а в Екатеринославской школе искусств с 5 до 20 кВт. Все заявки энергетики выполнили в срок.