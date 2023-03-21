На станции Рижской начали строить платформы и павильон

Строители ОСК 1520 начали строить платформы и один из двух пассажирских павильонов на станции Москва-Рижская, где идет масштабная реконструкция.

Предварительно здесь демонтировали две существующие платформы, а для посадки и высадки пассажиров установили временные перроны. Также шло переустройство сетей и коммуникаций, которое продолжается и сейчас.

Всего на ТПУ Рижская построят пять высоких платформ с навесами – три для МЦД-2 и МЦД-4, еще две – для поездов третьего диаметра. Комплекс зданий будет состоять из двух пассажирских павильонов и конкорса, с удобным переходом по принципу «сухие ноги».

После масштабной реконструкции здесь появится крупный транспортно-пересадочный узел, который соединит пять рельсовых направлений: три диаметра и две линии метрополитена – Калужско-Рижскую и БКЛ.