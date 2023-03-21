Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство медицинского объекта выдало ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». Экспертная организация подключена и работает в ЕЦПЭ.



Новое пятиэтажное здание Бежецкой центральной районной больницы возводят на улице Первой микрорайона Орлиха, на территории с выходом на набережную Рядового Николаева. Такое географическое положение связывает объект со всеми улицами Бежецка и в том числе с главной «артерией» города - улицей Большой, что обеспечивает максимальную транспортную доступность. Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2021-2023 годы.



Предполагается, что это будет не просто больница, а современный медицинский кластер, куда войдут взрослая и детская поликлиники, станция скорой помощи и вертолетная площадка для оперативной доставки пациентов в тяжелом состоянии в областной центр.



Кроме того, в ЦРБ оборудуют кислородно-газификационную станцию (КГС), что особенно важно в периоды пандемии. Установка и эксплуатация оборудования такого типа требуют высокого уровня допуска по технике безопасности и максимальной энергетической независимости. В том числе поэтому строящуюся больницу обеспечат собственной газовой котельной.



Обращаться за помощью в медучреждение смогут не только жители Бежецкого района, но и близлежащих муниципалитетов*.



Застройщик - ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы». Проектную документацию подготовили ООО «Тверские инженерно-строительные изыскания и землеустройство» и ООО «Абсолютпроект».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.