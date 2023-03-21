 

Проект новой Бежецкой центральной районной больницы прошел госэкспертизу

21 марта 2023, 14:30 189 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство медицинского объекта выдало ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». Экспертная организация подключена и работает в ЕЦПЭ.

Новое пятиэтажное здание Бежецкой центральной районной больницы возводят на улице Первой микрорайона Орлиха, на территории с выходом на набережную Рядового Николаева. Такое географическое положение связывает объект со всеми улицами Бежецка и в том числе с главной «артерией» города - улицей Большой, что обеспечивает максимальную транспортную доступность. Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2021-2023 годы.

Предполагается, что это будет не просто больница, а современный медицинский кластер, куда войдут взрослая и детская поликлиники, станция скорой помощи и вертолетная площадка для оперативной доставки пациентов в тяжелом состоянии в областной центр.

Кроме того, в ЦРБ оборудуют кислородно-газификационную станцию (КГС), что особенно важно в периоды пандемии. Установка и эксплуатация оборудования такого типа требуют высокого уровня допуска по технике безопасности и максимальной энергетической независимости. В том числе поэтому строящуюся больницу обеспечат собственной газовой котельной.

Обращаться за помощью в медучреждение смогут не только жители Бежецкого района, но и близлежащих муниципалитетов*.

Застройщик - ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы». Проектную документацию подготовили ООО «Тверские инженерно-строительные изыскания и землеустройство» и ООО «Абсолютпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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