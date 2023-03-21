Проведена реконструкция электросетевой инфраструктуры для возможности возведения крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Марьина Роща». Специалисты «Россети Московский регион» реконструировали кабельно-воздушную линию (КВЛ) 110 кВ «Бутырки-Центральная I, II» - модернизировали часть кабельного участка и переустроили в кабельное исполнение воздушный участок.

Для освобождения территории под развитие городской транспортной инфраструктуры было переустроено 700 м кабельной линии (КЛ), выполненной маслонаполненным кабелем. Для строительства нового участка КЛ был использован кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, более надежный, с повышенной пропускной способностью и экологичностью по сравнению с применяемым ранее маслонаполненным кабелем. Также была переустроена воздушная часть кабельно-воздушной линии 110 кВ «Бутырки-Центральная I, II» общей протяженностью 200 м и переведена в кабельное исполнение, выполнен демонтаж открытых переходных пунктов и металлических опор. В общей сложности трасса новой модернизированный КЛ составляет порядка 1200 м.

Кабельное исполнение является оптимальным решением в условиях ограниченных площадей плотной городской застройки. Например, трасса новой КЛ начинается от Шереметьевского путепровода, пересекает существующие железнодорожные пути на участке МЦД-2 «Подольск – Нахабино», 3-ю улицу Марьиной Рощи и 5-й проезд Марьиной Рощи. Для пересечения проезжих частей улиц, а также участков, насыщенных коммуникациями, специалисты применяли метод горизонтально направленного бурения. В данном проекте было предусмотрено строительство четырех закрытых переходов, это более половины всей длины трассы.

«Марьина Роща» - пригородный вокзал на втором маршруте Московских центральных диаметров и крупный ТПУ с современной пассажирской инфраструктурой, удобными пересадками между разными видами транспорта. ТПУ объединит в себе платформу действующей станции МЦД-2, строящуюся станцию МЦД-4, а также станции «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии.