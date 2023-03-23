Столичные предприятия выпускают контрольно-измерительную аппаратуру, кабели, распределительные и осветительные приборы, аккумуляторные батареи и многое другое.

Объем производства электрического оборудования в столице в январе 2023 года вырос на 44,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские производители электрического оборудования активно осваивают новые технологии, чтобы обеспечивать растущую потребность в своей продукции, а также расширяют портфель заказов и увеличивают объемы выпуска. В результате в январе этого года в столице изготовили на 44,7 процента больше такой продукции, чем в аналогичный месяц предыдущего года. За тот же период объем отгруженных заказчикам товаров вырос на 30 процентов и превысил 8,1 миллиарда рублей», — рассказал он.

Столичные предприятия выпускают контрольно-измерительную аппаратуру, кабели, распределительные и осветительные приборы, аккумуляторные батареи и многое другое.

«За январь этого года производители электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры увеличили выпуск на 75,6 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года, а кабельные заводы — на 3,5 процента. Город оказывает предприятиям отрасли активную поддержку», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

С 2021 года статус промышленного комплекса получили два производителя кабельно-проводниковой продукции: «Москабельмет» и «Спецкабель». Благодаря этому они могут получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на свое развитие.

Кроме того, столица проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. Москва активно применяет данный механизм партнерства с бизнесом для локализации важнейших производств. Для инвестора это гарантия долгосрочного сбыта выпускаемой продукции, а для города — замещение иностранной продукции в социально значимых сферах, стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики, создание рабочих мест и снижение расходов на госзакупки.

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