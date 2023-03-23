"Удоканская медь" (оператор Удоканского месторождения, входит в холдинг USM) планирует пуск первой очереди горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан" в конце третьего квартала 2023 года, сообщил на конференции в Челябинске советник гендиректора "Удоканской меди" Рафаэль Бекмухаметов.

"На сегодняшний день первая очередь строительства переходит в активную фазу-пусконаладку. Это обогатительная фабрика на 12 млн тонн руды в год с перспективой увеличения ее до 15 млн тонн. Далее планируется строительство второй очереди, которая будет мощнее", - сказал он.

По его словам, объем переработки руды на второй очереди планируется до 27 млн тонн в год, что "в совокупности составит общую мощность по обогащению порядка 40-42 млн тонн в год".

Удокан - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Мощность первой очереди ГМК на Удокане составит до 15 млн тонн руды с выпуском до 135 тысяч тонн меди в год. Стоимость первой очереди освоения Удокана ранее оценивалась в $2,9 млрд.