В Общественной палате РФ состоялось заседание Общественного совета при Минэнерго России, посвящённое итогам работы Министерства в 2022 году и задачам на текущий год.

«В 2021 году ТЭК и экономика России начали восстановление после спада, вызванного пандемией коронавируса. Рос уровень добычи и экспорта углеводородов, производство и потребление электроэнергии. Но в прошлом году мы столкнулись с беспрецедентным и незаконным внешним давлением. Несмотря на глобальные вызовы, удалось обеспечить бесперебойную работу каждого из сегментов ТЭК России», – отметил Николай Шульгинов в своём докладе.

По его словам, в нефтяной отрасли ключевой задачей является стимулирование добычи и обеспечение технологического суверенитета. В прошлом году Минэнерго и Минфином были приняты меры по расширению периметра налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), что позволило увеличить количество рентабельно разрабатываемых месторождений.



В газовой отрасли – фокус на достижении проектной мощности магистрального газопровода «Сила Сибири» и создании газопроводной системы «Сила Сибири-2» и на социальной газификации.



Глава Минэнерго добавил, что в угольной промышленности в прошлом году продолжилась деятельность по переориентации поставок в дружественные страны АТР, а в электроэнергетике – реализация приоритетных проектов по вводу генерирующих мощностей и развитию электросетевой инфраструктуры.

«Так, в 2022 году реализованы все мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе введена в работу вторая цепь Кольско-Карельского сетевого транзита 330 кВ протяжённостью более 1 тысячи км. Транзит укрепил энергобезопасность трёх регионов Северо-Запада и позволил решить проблему невыпускаемой мощности энергосистемы Мурманской области», – рассказал Министр.

Одна из важнейших задач, выполненных Министерством в прошлом году, – формирование новой системы перспективного планирования через централизацию решений на уровне «Системного оператора». Это позволит повысить качество планирования и уровень доверия к этому процессу.

Кроме того, основным приоритетом для Минэнерго продолжает оставаться налаживание работы всех отраслей ТЭК в новых регионах России.

В своём докладе Николай Шульгинов также осветил основные задачи на текущий год.

«В 2023 году мы продолжим мониторинг реализации ключевых проектов в электроэнергетике, в том числе энергоснабжения объектов БАМа и Транссиба, увеличения пропускной способности в направлении Тамани, сооружения новых генерирующих объектов на территории Крыма и Тамани», – заявил он.

В части законодательной базы планируется доработать механизмы конкурентного отбора мощности, решить вопрос консолидации территориальных сетевых организаций, создания системообразующей ТСО, внедрить систему регулярного финансового мониторинга состояния платёжной дисциплины энергосбытовых организаций, создать основы для работы агрегаторов управления спросом на электроэнергию, ввести систему сертификации низкоуглеродных источников происхождения электроэнергии.



Министр также обратил внимание на важность укрепления международного сотрудничества.

«Активное взаимодействие уже идёт по линии БРИКС, ШОС, ФСЭГ, ОПЕК, АСЕАН, Россия-Африка. Мы продолжим работу по созданию общих рынков энергоресурсов ЕАЭС и Союзного Государства, и в целом по Центральной Азии», – добавил он.

Ещё один межотраслевой приоритет – внедрение новых технологий и разработок, позволяющих обеспечить энергобезопасность и увеличить эффективность работы энергетики в целом.



В завершение Николай Шульгинов напомнил о работе по поручению Президента о выработке мер по достижению климатической нейтральности в 2050-х – 60-х годах.

«Проработан целевой энергобаланс и необходимые меры, поэтому одной из ключевых задач на 2023 год является актуализация Энергостратегии и продление её прогнозного периода до 2050 года. Необходимо найти баланс между целями климатической повестки, надёжностью и экономической эффективностью энергоснабжения страны. Это должно быть реализовано на фоне задачи по достижению технологического суверенитета и переориентации поставок в дружественные страны», – заключил он.

В свою очередь заместитель Секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб отметил важность взаимодействия Минэнерго и Общественного совета.