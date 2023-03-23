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  • RusCable Insider #305 + 3 видео! Отечественная кабельная оболочка на 110 кВ, настанет ли время алюминия в кабеле и НПП "Спецкабель" в открытой студии Кабель.FM

RusCable Insider #305 + 3 видео! Отечественная кабельная оболочка на 110 кВ, настанет ли время алюминия в кабеле и НПП "Спецкабель" в открытой студии Кабель.FM

23 марта 2023, 19:46 431 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Вышел 305 номер журнала RusCable Insider! На обложке  –  конференция АО "ВНИИКП" на Cabex 2023.

  • Отечественный материал для оболочки кабелей на 110 кВ, который не уступает импортным. Большой доклад ВНИИКП в рамках конференции на выставке Cabex 2023. При участии СИБУР и УНКОМТЕХ (Кирскабель)
  • Наступает эпоха алюминия? Большая дискуссия отраслевых экспертов, мнения строителей и президента Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова. Исчезнет ли волатильность при массовом переходе на алюминиевый рынок? Подробности выступлений в рамках деловой сессии, организованной Алюминиевой Ассоциацией и RusCable.Ru
  • Кабельному рынку есть куда расти. Интервью в открытой студии Kabel.FM коммерческого директора НПП "Спецкабель" Сергея Лобанова. Почему производство кабельных сборок - это ад, но, если хочешь выпускать сложный продукт, нужно быть к этому готовым. Читайте или слушайте в подкастах.
  • Правительство расширило экологические программы, новинки кабельного оборудования и новые системы контроля для промышленных предприятий.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №305 от 20 марта 2023 года

А еще рекомендуем посмотреть свежие видео на YouTube-канале. Это и обзор Cabex в 360 и фрагменты выступлений в нашей трансляции и обзор на самый крутой стенд прошедшей выставки. Все видео уже доступны!

 

 

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Метки: RusCable Insider, ВНИИКП, СИБУР, АЭК, СПЕЦКАБЕЛЬ, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, РУСАЛ
Отрасль: Кабельная промышленность Металлургия 

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