Вышел 305 номер журнала RusCable Insider! На обложке – конференция АО "ВНИИКП" на Cabex 2023.

Отечественный материал для оболочки кабелей на 110 кВ, который не уступает импортным. Большой доклад ВНИИКП в рамках конференции на выставке Cabex 2023. При участии СИБУР и УНКОМТЕХ (Кирскабель)

Наступает эпоха алюминия? Большая дискуссия отраслевых экспертов, мнения строителей и президента Ассоциации "Электрокабель" Максима Третьякова. Исчезнет ли волатильность при массовом переходе на алюминиевый рынок? Подробности выступлений в рамках деловой сессии, организованной Алюминиевой Ассоциацией и RusCable.Ru

Кабельному рынку есть куда расти. Интервью в открытой студии Kabel.FM коммерческого директора НПП "Спецкабель" Сергея Лобанова. Почему производство кабельных сборок - это ад, но, если хочешь выпускать сложный продукт, нужно быть к этому готовым. Читайте или слушайте в подкастах.

Правительство расширило экологические программы, новинки кабельного оборудования и новые системы контроля для промышленных предприятий.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №305 от 20 марта 2023 года

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