Экологическая повестка уже давно находится в фокусе внимания отечественной экономики и в частности, угольной промышленности, об этом сообщил Пётр Бобылев на XXII Международном форуме «Экология большого города -2023».

«За последние 5 лет угольная промышленность снизила негативное воздействие на водные объекты на 20% на фоне наращивания производственных мощностей и выпуска угольной продукции», - рассказал директор Департамента в ходе стратегической сессии «Роль водных ресурсов в обеспечении энерго-экологической безопасности».

Так, по его словам наблюдается значительное повышение эффективности использования водных ресурсов при производстве угля. Ранее удельный сброс загрязненных сточных вод в водные объекты составлял 0,71 куб. м на тонну добытого угля, уже сейчас - 0,44 куб. м.

«К 2035 году планируем снизить негативное воздействие на водные объекты еще на 20-25% от текущего уровня при соблюдении энерго-экологического баланса», - отметил он.

Директор Департамента отметил, что такую промышленную модернизацию планируется достичь благодаря реализации проектов устойчивого развития, переходу на принципы наилучших доступных технологий, а также реализации комплексной научно-технической программы «Чистый уголь – Зелёный Кузбасс».