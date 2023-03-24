В этом дорожном сезоне запланированы ремонт и устройство слоев износа на нескольких участках автомобильной дороги М-5 «Урал» от Челябинска до Чебаркуля.

По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Урал» в ходе работ специалисты выполнят фрезерование дорожного покрытия, ликвидируют дефекты пучинообразований стабилизацией основания, восстановят разрушенную дорожную одежду, устроят двухслойное покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, укрепят обочины асфальтогранулянтом, устроят водоотводные лотки.

Также дорожники установят металлическое барьерное ограждение, пластиковые сигнальные столбики, в полотно вмонтируют датчики температуры и состояния покрытия, нанесут термопластиковую разметку со светоотражающими элементами, устроят шумовые полосы.

На участке ремонта с 1829 км по 1844 км, рядом с поселками Тимирязевский и Витаминный в Сосновском районе, смонтируют два автопавильона, установят дорожные знаки с оптико-волоконной индикацией, светильники и светофоры на Г-образных опорах.

Работы на всех участках планируется завершить осенью текущего года.

*** Автомобильная дорога М-5 «Урал»– одна из важнейших дорог, формирующих опорную сеть России, имеющая высокую социальную значимость в Уральском федеральном округе.