С начала 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» реализовало ряд технических мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов в Симферопольском районе.

Для обеспечения жителей Симферопольского района надежным и бесперебойным электроснабжением, устойчивой работы оборудования и с целью подготовки электросетевого комплекса к прохождению летних пиковых нагрузок ГУП РК «Крымэнерго» планомерно реализует ежегодную ремонтную программу. Так, за январь-март текущего года выполнена замена более 4,7 км проводов 0,4-6-10 кВ и 73 опор, проведен капитальный ремонт 7 трансформаторных подстанций, а также расчищено около 10 га трасс ЛЭП.

Кроме того, энергопредприятие продолжает увеличивать темпы работ по подключению к сетям новых абонентов: за два месяца 2023 года количество выполненных заявок составило 338 шт. Среди них: детские сады в пгт. Гвардейское и с. Дубки, спортивная школа в с. Мирном, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в с. Кленовка, с. Краснолесье, с. Аркадьевка и с. Родниковом. В настоящее время специалисты выполняют работы по электрификации ФАП в Школьном.

Также в рамках техприсоединений в с. Мирном была проведена реконструкция трансформаторной подстанции с увеличением мощности до 1000 кВА, установлены два прибора учета для медицинского центра. Для улучшения электроснабжения жителей садоводческого кооператива «Сатурн» сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» увеличили мощность двух трансформаторных подстанций и провели оптимизацию ЛЭП 0,4 кВ. В с. Ключи для застраиваемого жилого массива работники сетевой организации установили более 30 опор и построили свыше 0,6 км воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. К настоящему моменту строительные работы завершены, и к электрическим сетям присоединены объекты первых 4 заявителей.