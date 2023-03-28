АО «Мособлэнерго» готовится к прохождению грозового сезона 2023 года. В компании разработан план мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения в период высокой грозовой активности.

В срок до 28 апреля 2023 года во всех филиалах и производственных отделениях предприятия будут дополнительно осмотрены воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции. Работники компании проведут проверку средств защиты от перенапряжений оборудования подстанций. Также проверят наличие заземления грозозащитных тросов в проектных точках и целостность заземляющих проводников опор воздушных линий электропередачи, электрооборудования, зданий, сооружений и коммуникаций.

Работники компании проведут чистку изоляторов распределительных устройств и воздушных линий электропередачи в зонах повышенной загрязненности атмосферы от выбросов промышленных предприятий и вдоль автомобильных дорог.

Для оперативно-диспетчерского персонала АО «Мособлэнерго» проводятся дополнительные инструктажи по работе в период высокой грозовой активности. Во время проведения аварийно-восстановительных мероприятий бригады будут обеспечены стационарными и передвижными радиостанциями.

Грозовой сезон начинается в мае и длится до ноября. В случае возникновения технологических нарушений по причине гроз АО «Мособлэнерго» принимает оперативные меры по устранению неполадок в электроснабжении потребителей.