Управление государственной экспертизы проектов Волгоградской области выдало положительное заключение, рассмотрев проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство поликлиники Городской детской больницы в городе Волжский. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Город Волжский расположен на левом берегу реки Ахтуба в 28,7 км северо-восточнее центра Волгограда. Он был основан в 1951 году как рабочий поселок при строительстве Волжской ГЭС. Статус города присвоен в 1954 году. Сегодня Волжский – это крупный промышленный, культурный и научный центр Нижнего Поволжья. Здесь проживает свыше 320 тыс. человек и это второй по численности жителей город Волгоградской области. Новую поликлинику детской больницы в городе Волжский на 350 посещений построят за счет федеральных и региональных средств.

Согласно проектной документации, одобренной региональной экспертизой, здание поликлиники будет расположено на площади Труда, 4. Общая площадь шестиэтажного здания составит более 9250 кв. метров. Поликлинику оснастят современным оборудованием, в том числе электронной очередью вызова пациентов в кабинет врача, а также сетью подачи медицинских газов.*

Застройщик – Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства».

Проектные организации – ООО «СМАРТ», ООО Группа компаний «ПРОЕКТ ЦЕНТР», ООО Проектная компания «Центр проектирования».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.