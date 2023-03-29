Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в 2023 году установят на воздушных линиях электропередачи 110 кВ (ЛЭП) 215 птицезащитных устройств (ПЗУ).

Технические мероприятия будут реализованы на шести высоковольтных ЛЭП, соединяющих внутрисистемные крупные питающие центры в республике. От стабильной работы данных энергообъектов зависит надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей некоторых населенных пунктов Дигорского, Ирафского, Алагирского и Пригородного районов, а также расположенных здесь учреждений социальной сферы, промышленных и сельхозпредприятий.

ПЗУ устанавливаются на опорах воздушных линий рядом с местом крепления изоляторов и препятствуют посадке птицы на траверсу. В результате гирлянда изоляторов защищена от повреждений, а сами птицы – от поражения электрическим током.

Отметим, помимо сохранения жизни пернатых эти мероприятия имеют высокую важность для надежности энергоснабжения потребителей, поскольку соприкосновение птиц с ЛЭП может спровоцировать технологические нарушения на энергообъекте.

Установка энергетиками птицезащитных устройств проводится в рамках ремонтной программы. К работам специалисты приступят уже в апреле текущего года, а завершить планируют к концу лета.