Спешка ценою в жизнь
Сегодня состоялось расширенное совещание Главы КЧР Рашида Темрезова и Правительства региона с делегацией ПАО «Россети Северный Кавказ» во главе с генеральным директором Романом Левченко.
Развитие промышленного производства, туристического потенциала, инвестиционного климата республики во многом зависит от качественного надежного электроснабжения.
"Считаю, что электросетевой комплекс в Карачаево-Черкесии развивается активно, и мы обязательно продолжим реализацию совместных программ", - отметил Рашид Темрезов.
На совещании обсудили различные вопросы совместной работы.
Один из них касался реализации Программы снижения потерь, которая стартовала на территории КЧР в числе первых среди республик СКФО.
"В рамках программы в четырех муниципальных образованиях уже проведена реконструкция электрических сетей и установка интеллектуальных приборов учета", - уточнил Роман Левченко.
Рассмотрели также вопросы, касающиеся консолидации электросетевого имущества республики, внедрения регионального инвестиционного стандарта на территории КЧР и др.
Все принятые решения лягут в основу совместного протокола, послужат отправной точкой для дальнейшего развития энергосистемы Карачаево-Черкесии и улучшения качества услуг для граждан и бизнеса.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter