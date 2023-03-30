Сегодня состоялось расширенное совещание Главы КЧР Рашида Темрезова и Правительства региона с делегацией ПАО «Россети Северный Кавказ» во главе с генеральным директором Романом Левченко.

Развитие промышленного производства, туристического потенциала, инвестиционного климата республики во многом зависит от качественного надежного электроснабжения.

"Считаю, что электросетевой комплекс в Карачаево-Черкесии развивается активно, и мы обязательно продолжим реализацию совместных программ", - отметил Рашид Темрезов.

На совещании обсудили различные вопросы совместной работы.

Один из них касался реализации Программы снижения потерь, которая стартовала на территории КЧР в числе первых среди республик СКФО.

"В рамках программы в четырех муниципальных образованиях уже проведена реконструкция электрических сетей и установка интеллектуальных приборов учета", - уточнил Роман Левченко.

Рассмотрели также вопросы, касающиеся консолидации электросетевого имущества республики, внедрения регионального инвестиционного стандарта на территории КЧР и др.

Все принятые решения лягут в основу совместного протокола, послужат отправной точкой для дальнейшего развития энергосистемы Карачаево-Черкесии и улучшения качества услуг для граждан и бизнеса.