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Дальнейшие совместные проекты энергетиков и Правительства КЧР рассмотрели на совещании в Черкесске

30 марта 2023, 17:15 291 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Сегодня состоялось расширенное совещание Главы КЧР Рашида Темрезова и Правительства региона с делегацией ПАО «Россети Северный Кавказ» во главе с генеральным директором Романом Левченко.

Развитие промышленного производства, туристического потенциала, инвестиционного климата республики во многом зависит от качественного надежного электроснабжения.

"Считаю, что электросетевой комплекс в Карачаево-Черкесии развивается активно, и мы обязательно продолжим реализацию совместных программ", - отметил Рашид Темрезов.

На совещании обсудили различные вопросы совместной работы.

Один из них касался  реализации Программы снижения потерь, которая стартовала на территории КЧР в числе первых среди республик СКФО.

"В рамках программы в четырех муниципальных образованиях уже проведена реконструкция электрических сетей и установка интеллектуальных приборов учета", - уточнил Роман Левченко.

Рассмотрели также вопросы, касающиеся консолидации электросетевого имущества республики, внедрения регионального инвестиционного стандарта на территории КЧР и др.

Все принятые решения лягут в основу совместного протокола, послужат отправной точкой для дальнейшего развития энергосистемы Карачаево-Черкесии и улучшения качества услуг для граждан и бизнеса.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР
Отрасль: Электроэнергетика 

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