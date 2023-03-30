Филиал ПАО «Россети» выполнил реконструкцию закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ на подстанции 220 кВ «Просвет». В ходе работ на объекте заменили 31 ячейку с устаревшим электротехническим оборудованием. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Самарской области, в том числе крупнейшего предприятия магистральных нефтепроводов в Поволжье. Инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

Новые ячейки оснастили современным оборудованием: трансформаторами тока и напряжения, вакуумными выключателями, ограничителями перенапряжений, разъединителями, а также блоками микропроцессорной релейной защиты и автоматики. Дополнительно на подстанции установлены два токоограничивающих реактора 6 кВ, которые позволяют предохранить оборудование от возникновения коротких замыканий. Все новое оборудование произведено в России.

Ранее на подстанции 220 кВ «Просвет» в рамках ремонтных кампаний и инвестпрограмм было выполнено частичное обновление оборудования закрытого распределительного устройства 220 кВ.

Мощность подстанции 220 кВ «Просвет» составляет 250 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения потребителей юго-западных районов Самарской области, а также производственных объектов АО «Транснефть-Приволга», в том числе крупнейшей региональной нефтеперекачивающей станции «Самара 1» магистральных нефтепроводов «Дружба» и «Самара – Тихорецк».