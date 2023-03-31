В Петербурге открыли новое производство для добывающих компаний

ООО «НПФ Завод «Измерон» открыло в Петербурге на Броневой ул. новый завод нефтегазового оборудования. Перевод производства на эту площадку создает возможность редевелопмента освободившегося участка.

Как сообщила РБК Петербург пресс-служба компании, общий объем инвестиций в создание площадки, ее оснащение и закупку оборудования составил более 2,3 млрд руб. Бюджетное финансирование для реализации проекта не привлекалось, использовались собственные и кредитные средства. Запуск завода повысит общую мощность производства «Измерона» на 40%.



Завод будет производить подземное оборудование и системы телеметрии для строительства и эксплуатации скважин с аномально высоким пластовым давлением (до 105 МПа), а также доя шельфовых скважин. Кроме того, на площадке будет организовано производство стендов для проведения испытаний оборудования в газовой среде с высоким давлением (до 115 МПа).



Помимо традиционного оборудования, на новом заводе будут производиться интеллектуальные системы — они предназначены для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием. Как утверждают в компании, такие системы в России до сих пор не производились.



Ранее «Измерон» помог «Газпрому» заместить целый ряд наименований оборудования зарубежных производителей, говорят в компании. Мотивом к строительству новой площадки стал возросший спрос на отечественное оборудование со стороны российского нефтегазового сектора, пояснили представители «Измерона».



Строительство нового завода началось в январе 2020 года. После этого производственные мощности завода начали переводиться с площадки на Новгородской улице, параллельно происходил монтаж нового оборудования. Начало производства намечено на апрель 2023 года.



Что касается возможных вариантов использования земельного участка на Новгородской ул. и расположенных на нем зданий, в «Бронка Групп» пока не озвучивают конкретных решений. Однако эксперты считают данную локацию подходящей для реализации самых разных девелоперских проектов.

«Наиболее экономически эффективным было бы строительство или реконструкция под жилье или апартаменты, но для этого потребуется проработать имеющиеся градостроительные и охранные ограничения. Что касается офисов, то неподалеку уже функционирует БЦ Bronka Space от этого же девелопера», — отметил в разговоре с газетой «Коммерсантъ.Санкт-Петерург» директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров.

Основным направлением деятельности ООО «НПФ Завод «Измерон» является разработка и производство комплексов подземного оборудования для добычи углеводородов, пакеров и пакерных систем, а также оборудования и инструмента для капитального и текущего ремонта скважин. Сервисная служба предприятия выполняет работы по инженерному сопровождению и сервису на объектах строительства и реконструкции. На сегодняшний день продукция завода «Измерон» применяется на месторождениях ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НК «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», ООО «Белоруснефть-Сибирь».