На западе Краснодара «Россети» приступили к строительству магистральной подстанции 220 кВ «Елизаветинская». Она позволит устранить риск перегрузок в сети, обеспечит резерв мощности для развития мегаполиса. Энергетики также реконструируют действующую подстанцию 220 кВ «Яблоновская» для присоединения новой линии электропередачи протяженностью 21 км, которая соединит оба центра питания.

Мощность энергообъекта составит 125 МВА. Он будет оснащен высоконадежным современным оборудованием, в том числе комплектным элегазовым распределительным устройством (КРУЭ) 220 кВ. Это наиболее эффективное решение для плотной городской застройки: его преимуществами являются длительный срок службы, пожаробезопасность, компактность и низкий уровень шума.

Также на подстанции будут внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты, интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета электроэнергии. В будущем центр питания может быть расширен: проект предусматривает возможность установки дополнительного силового оборудования автотрансформаторной мощностью 125 МВА (в сумме 250 МВА).

Краснодар – один из самых быстрорастущих городов России. По итогам Всероссийской переписи 2021 года население мегаполиса составило 1,1 млн человек, увеличившись за 10 лет более чем на 350 тыс. человек. Группа «Россети» ведет планомерную работу по развитию магистрального сетевого комплекса Краснодара для обеспечения текущих и перспективных нагрузок. Ранее в столице Кубани был открыт еще один крупный центр питания – 220 кВ «Восточная промзона». Подстанция мощностью 560 МВА обеспечила электроэнергией одноименную промышленную зону и новостройки в Прикубанском округе.