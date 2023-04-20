АО «Мособлэнерго» приступило к проведению капитального ремонта воздушных линий электропередачи в г. Наро-Фоминске. На ул. Боровской выполняются мероприятия по замене опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

Энергетики уже заменили провод на отрезке ВЛ-0,4 кВ протяженностью 500 м и подготовили опоры для установки. Всего на данном участке планируется заменить 26 опор и около 1,5 км провода.

В Наро-Фоминском производственном отделении Одинцовского филиала компании отмечают, что после проведения капитального ремонта данного участка воздушной линии существенно повысится надежность схемы электроснабжения потребителей, проживающих на ул. Боровской (более 30 частных домовладений).

Программа капремонта АО «Мособлэнерго» нацелена не только на выполнение задачи по повышению надёжности электроснабжения потребителей, но и на обеспечение безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Реализация программы проходит в тех округах Подмосковья, где имеются сети компании. Всего в 2023 году по данной программе запланировано отремонтировать 196 км воздушных линий электропередачи.